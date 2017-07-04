В Гватемале двух человек убили при бунте в колонии для несовершеннолетних

МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Не менее двух человек стали жертвами бунта в исправительном центре для несовершеннолетних в Гватемале, еще семеро получили ранения, сообщает в понедельник портал Prensa Libre.

По данным властей, малолетние преступники взяли под контроль территорию центра Las Gaviotas в столице страны, и порядка 10 из них попытались бежать. Остальные отвлекали внимание охраны и кидали палки и камни в полицию.

В итоге большую часть беглецов удалось задержать, сейчас центр контролируется силами безопасности.

В июле 2015 года два преподавателя того же исправительного центра были убиты в результате бунта своих подопечных. Тогда бунт начался после столкновения представителей двух противоборствующих банд — Barrio-18 и Mara Salvatrucha. Малолетним преступникам удалось завладеть огнестрельным оружием.