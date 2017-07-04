Глава Южной Кореи созывает совет национальной безопасности

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал указание созвать экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с новым ракетным испытанием КНДР, передает агентство Ренхап.

По данным агентства, заседание начнется во вторник в 11.30 по местному времени (05.30 мск). Ожидается, что на заседании будет проверена военная готовность страны на случай "новых провокаций".

Во вторник в 9.40 (3.40 мск) КНДР провела пуск баллистической ракеты из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря.