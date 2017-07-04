Синдзо Абэ распорядился обеспечить безопасность из-за пуска ракеты из КНДР

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указания правительству обеспечить безопасность населения, воздушных и морских судов, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указания правительству собирать и анализировать информацию в связи с пуском ракеты КНДР, оперативно предоставлять населению информацию, обеспечить его безопасность, а также безопасность воздушных и морских судов, быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям", — сказал Суга.

Во вторник в 09.39 (03.39 мск) КНДР провела пуск баллистической ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. Сведений об ущербе, причиненном японским воздушным или морским судам, пока нет.