В Далласе полиция задержала предполагаемого стрелка в отеле

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который, предположительно, начал стрельбу в отеле в Далласе, передает телеканал WFAA.

Как сообщает телеканал, речь идет о случае бытового насилия.

По последним данным, в результате инцидента один человек получил ранение в ногу.

Ранее в понедельник очевидцы сообщили о выстрелах в отеле в Далласе, здание было эвакуировано. Инцидент произошел около 14.00 по местному времени (22.00 мск). Выстрелы были слышны в одном из номеров отеля на пятом этаже.