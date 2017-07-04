Бразильский президент считает обвинения в коррупции против него "слабыми"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что считает обвинения в коррупции, выдвинутые против него, "слабыми", передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

На минувшей неделе обвинения в коррупции против президента были направлены в нижнюю палату конгресса. Ранее генеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот официально выдвинул обвинение в "пассивной коррупции" против Темера. Обвинение было направлено в Верховный суд, и, согласно бразильскому законодательству, теперь палата депутатов должна проголосовать за то, разрешить или нет суду процесс против главы государства. Для положительного ответа на вопрос о начале судебного процесса необходимы голоса двух третей членов палаты депутатов, или 342 голоса.

"Обвинения слабы и непоследовательны", — приводит агентство слова Темера.

По данным агентства, Темер также выразил уверенность в том, что палата конгресса проголосует за отмену судебного процесса против него.

Ранее Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.