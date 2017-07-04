ПАРИЖ, 4 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Национальная полиция Франции в своем аккаунте в Facebook объявила о викторине, победители которой получат фирменные спиннеры — популярные тренажеры для пальцев с символикой ведомства.

Для участия в викторине нужно подписаться на аккаунт полиции в Facebook или Twitter и быстрее всех правильно ответить на вопрос викторины. Всего вопросов будет пять — по одному в день.

"Каждый день самый быстрый получит коллекционный спиннер национальной полиции", — говорится в сообщении.

Игрушка окрашена в цвета французского триколора, в ее центре изображен логотип полиции.

Гран-при викторины — спиннер и фирменная ручка, а также книга, связанная с игрой, найдут своего обладателя 10 июля.

Спиннер — тренажер для пальцев, в последнее время ставший чрезвычайно популярным. Игрушка состоит из подшипника, от которого отходят лопасти; предполагается, что ее нужно раскручивать на пальцах и выполнять различные трюки.