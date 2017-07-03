Еще одному евродепутату от французского Нацфронта предъявили обвинения

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото

ПАРИЖ, 3 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Обвинения в злоупотреблении доверием в рамках дела о фиктивном трудоустройстве парламентских ассистентов предъявлены французскому евродепутату от партии "Национальный фронт" Мари-Кристин Бутонне, передает в понедельник агентство Франс Пресс.

Сообщается, что обвинения были предъявлены еще 20 июня.

Дело Бутонне связано с устройством на работу парламентским помощником Шарля Уркада, который также работал в штаб-квартире партии во французском Нантере.

В конце июня аналогичные обвинения были предъявлены главе Нацфронта Марин Ле Пен. Политик обвиняется в "злоупотреблении доверием" в период 2009–2016 годов, когда она была депутатом Европарламента.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) установило, что глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Гризе заработала 298,5 тысячи евро, которые Ле Пен должна была возместить до 31 января. Заработок Лежье в размере 41,5 тысячи евро необходимо было вернуть до 28 февраля.