Алиев надеется на помощь Трампа в урегулировании в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (436)

БАКУ, 3 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в понедельник в своём поздравительном письме американскому коллеге Дональду Трампу по случаю Дня независимости США, что надеется на его помощь в урегулировании карабахского конфликта.

"Уважаемый господин президент, передаю Вам и в Вашем лице США свои поздравления. Мы надеемся на ваши усилия как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана", — приводит текст послания пресс-служба Алиева.