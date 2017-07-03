Макрон считает, что Европа ослаблена "тиранией расписаний и календарей"

ПАРИЖ, 3 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Строительство Европы ослаблено растущей бюрократией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в понедельник перед Конгрессом парламента страны.

"Строительство Европы было ослаблено распространением бюрократии и растущим скептицизмом, проистекающим из этого", — сказал французский лидер.

Он добавил, что "последние 10 лет были жестокими для Европы". Лидер Франции призвал "выйти из тирании расписаний и календарей" и снова возродить "стремление к Европе".

Французский конгресс представляет собой выездное заседание обеих палат парламента, Национального собрания и Сената, которое традиционно проходит в знаменитом Версальском дворце — бывшей резиденции французских королей.

К этой процедуре прибегают крайне редко. Она проводится для внесения поправок в Конституцию, одобрения решения о принятии в ЕС нового государства либо для специального обращения президента.