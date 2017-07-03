Власти Германии готовятся к возможным кибератакам во время саммита G20

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Власти Германии готовятся к возможным хакерским атакам во время саммита "Большой двадцатки" (G20) в Гамбурге, который пройдет 7-8 июля, заявил глава немецкого федерального ведомства по защите информационной техники (BSI) Арне Шенбом.

"Мы готовимся к любым выражениям протеста. Мы озабочены как целевыми атаками, так и деятельностью хакерских групп, таких как и Anonymous и Lulzsec, которые могут готовить политические протесты через кибератаки", — заявил Шенбом в интервью агентству Рейтер.

Он сообщил, что в преддверии саммита власти распорядились создать командный центр, который круглосуточно отслеживает активность хакеров.

Ранее начальник полиции Гамбурга Ральф Мартин Майер сообщил, что около 20 тысяч полицейских, в том числе сотрудников федеральной полиции, будут обеспечивать безопасность на саммите G20. По словам Майера, полиция готова ответить на активные действия радикальных группировок.