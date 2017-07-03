Макрон подтвердил свое намерение сократить на треть число парламентариев

ПАРИЖ, 3 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в понедельник перед Конгрессом парламента страны, подтвердил свое желание сократить на треть число парламентариев.

"Я намерен предложить сократить на треть число парламентариев", — заявил он.

По его мнению, "более малочисленный, но сильный с точки зрения методов парламент будет парламентом, в котором работа станет более свободной".

Сокращение числа парламентариев было одним из предвыборных обещаний Макрона. В Сенате (верхней палате парламента) Франции заседают 348 человек, Национальное собрание (нижняя палата) насчитывает 577 членов.

Французский конгресс представляет собой выездное заседание обеих палат парламента, Национального собрания и Сената, которое традиционно проходит в знаменитом Версальском дворце — бывшей резиденции французских королей. К этой процедуре прибегают крайне редко. Она проводится для внесения поправок в Конституцию, одобрения решения о принятии в ЕС нового государства либо для специального обращения президента.