Путин выразил соболезнования Меркель после гибели людей в ДТП в Баварии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу в связи с крупным ДТП с туристическим автобусом, в котором погибли 18 человек.
"Уважаемая госпожа федеральный канцлер, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий дорожно-транспортного происшествия в Баварии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.