Путин выразил соболезнования Меркель после гибели людей в ДТП в Баварии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу в связи с крупным ДТП с туристическим автобусом, в котором погибли 18 человек.

ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9, автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. В автобусе находились 46 пассажиров и двое водителей. Полиция Верхней Франконии (административный округ Баварии) подтвердила гибель 18 человек, в том числе водителя автобуса. Водитель грузовика не получил телесных повреждений. Власти ведут расследование инцидента.

"Уважаемая госпожа федеральный канцлер, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий дорожно-транспортного происшествия в Баварии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.