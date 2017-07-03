В Дюссельдорфе самолет авиакомпании Air Berlin совершил аварийную посадку

БЕРЛИН, 3 июл — РИА Новости. Самолет Dash 08 авиакомпании Air Berlin совершил аварийную посадку в Дюссельдорфе после повреждения при взлете колес шасси, сообщил в понедельник таблоид BILD.

В аэропорту вылета во Флоренции после старта немецкого лайнера на взлетно-посадочной полосе (ВПП) были обнаружены фрагменты колесных покрышек. Об этом сообщили экипажу, и пилот запросил экстренную посадку в Дюссельдорфе.

К месту посадки срочно выдвинулись пожарные, которые следили за приземлением на краю ВПП. Посадка прошла благополучно, сообщает BILD со ссылкой на представителей аэропорта.

Таблоид указывает, что в самолете данного типа могут размещать от 70 до 80 пассажиров.