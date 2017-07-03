Матвиенко считает важным сохранять единое образовательное пространство СНГ

БИШКЕК, 3 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает очень важным сохранять единое образовательное пространство в рамках СНГ, об этом она заявила в понедельник в Бишкеке во время встречи с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Валентина Матвиенко прибыла в Киргизию 3 июля для участия в международном форуме "Дети Содружества", организованном межпарламентской ассамблеей СНГ при поддержке парламента Киргизии.

"Это очень важно, когда дети, преподаватели, учителя собираются на такой форум, создают единое образовательное пространство. Хочется, чтобы дети СНГ дружили, сохраняли те традиции дружбы, которые нас связывали ранее",- заявила Матвиенко.

Она отметила, что прибыла в Киргизию по приглашению спикера киргизского парламента Чыныбая Турсунбекова. Накануне, по ее словам, она приняла участие в первом международном конгрессе женщин ШОС и БРИКС, прошедшем в Новосибирске. Также Матвиенко отметила важность такого рода конгрессов и процессов в рамках интеграционных объединений. "Важно, чтобы политическое руководство наших стран поддерживало эти процессы. Важно, чтобы граждане тоже поддерживали интеграцию",- сказала она.

Со своей стороны, президент Атамбаев отметил, что он лично и весь киргизский народ встречает Матвиенко, как "доброго друга". "Совет Федерации всегда помогал нам (Киргизии —ед.) по всем вопросам крупным или маленьким. Я знаю, что вы болеете за наши интересы и помогаете",- заявил Атамбаев.

Президент Киргизии также предложил руководству России поддержать идею строительства дач для россиян на побережье высокогорного курортного озера Иссык-Куль. "Я хотел бы, чтобы наши российские друзья, политические тяжеловесы, строили дачи на Иссык-Куле и почаще приезжали к нам", — сказал президент.