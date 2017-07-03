В Венесуэле оппозиция планирует референдум о конституционных изменениях

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы планирует провести 16 июля неофициальный референдум по вопросу о конституционных изменениях, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в оппозиции.
Ранее глава национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена сообщила, что выборы в Учредительное собрание запланированы на 30 июля. Собрание должно заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум.
Эта инициатива президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызвала массовые протесты и серьезную критику со стороны оппозиции, называющей ее попыткой государственного переворота. Число погибших в ходе протестов достигло 76 человек.