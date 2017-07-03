Трамп заявил, что был бы рад помочь 10-месячному Чарли Гарду

ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь страдающему редким генетическим заболеванием 10-месячному Чарли Гарду, родителям которого в Великобритании отказывают в праве бороться за жизнь своего сына.

Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что "если мы сможем помочь маленькому Чарли Гарду", то "мы были бы рады сделать это".

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2017 г.

По мнению английских врачей, сейчас ребенок находится в терминальной стадии и ему уже ничем нельзя помочь. Специалисты из клиники Грэйт-Осмонд-Стрит считают, что необходимо отключить 10-месячного Чарли Гарда от систем жизнеобеспечения. При этом ребенка, который не может видеть, слышать, плакать, глотать и двигаться, готовы были принять американские медики и провести курс экспериментальной терапии. Для оплаты лечения мальчика в США его родителями и неравнодушными людьми было собрано более миллиона фунтов стерлингов, однако госпиталь Грэйт-Осмонд-Стрит обратился в суд, чтобы тот решил судьбу ребенка. В минувший вторник ЕСПЧ отклонил апелляцию родителей, постановив, что дальнейшее лечение продолжит причинять Чарли серьезные страдания.