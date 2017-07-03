"Вахта защиты демократии": Турция отметит годовщину попытки переворота
17:0203.07.2017
(обновлено: 17:11 03.07.2017)
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АНКАРА, 3 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган предложит отметить годовщину попытки переворота в ночь с 15 на 16 июля "вахтами защиты демократии", заявил в понедельник пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
"Приближается годовщина попытки переворота 15 июля. С 11 по 16 июля в 81 провинции страны пройдут мероприятия, посвященные этой дате, основные из которых будут в Анкаре и Стамбуле, где будут открыты памятники жертвам мятежников. В парламенте пройдут особые заседания. Президент выступит с призывом к народу, и, как и год назад, начнется вахта защиты демократии, к которой присоединится и Тайип Эрдоган", — сказал Калын на пресс-конференции в Анкаре.
Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.
За ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.
В Стамбуле мятежники перекрыли движение по двум мостам через Босфор.
В ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.
В Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.
На здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.
Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.
Он заявил, что причастные к попытке переворота понесут наказание.
Тринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.
По данным СМИ, после попытки мятежа в Стамбуле было задержано 600 человек.
В результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.
Президент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Манифестанты выходят с государственными флагами в руках и портретами основателя страны Кемаля Ататюрка.
Тем не менее, по сообщениям очевидцев, мятежники продолжили вести вооруженные атаки.
Стамбульский аэропорт Ататюрка был взят под контроль военных, лояльных действующему правительству.
Истребители F-16 ВВС нанесли удары по танкам, находящимся у президентского дворца.
В Стамбуле мятежники начали сдаваться властям.
В ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.
Подробнее о проповеднике Фетхуллахе Гюлене читайте в справке ria.ru >>
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