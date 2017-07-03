"Вахта защиты демократии": Турция отметит годовщину попытки переворота

Ситуация в Турции после попытки переворота (620)

АНКАРА, 3 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган предложит отметить годовщину попытки переворота в ночь с 15 на 16 июля "вахтами защиты демократии", заявил в понедельник пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Приближается годовщина попытки переворота 15 июля. С 11 по 16 июля в 81 провинции страны пройдут мероприятия, посвященные этой дате, основные из которых будут в Анкаре и Стамбуле, где будут открыты памятники жертвам мятежников. В парламенте пройдут особые заседания. Президент выступит с призывом к народу, и, как и год назад, начнется вахта защиты демократии, к которой присоединится и Тайип Эрдоган", — сказал Калын на пресс-конференции в Анкаре.

В ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

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