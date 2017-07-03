Путин примет участие в неформальной встрече по борьбе с терроризмом на G20

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в первый день саммита G20 в Гамбурге примет участие в неформальной встрече по проблематике борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.

"В первый день саммита (7 июля) предусматривается участие В.В. Путина в неформальном "ретрите", посвященном обсуждению проблематики борьбы с терроризмом, а также в двух рабочих заседаниях — по таким темам, как глобальный экономический рост и торговля, климат и энергетика", — говорится в сообщении.