Путин примет участие в заседании лидеров G20 по международному терроризму

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите в Гамбурге примет участие в неформальном заседании глав государств "Группы двадцати", которое будет посвящено глобальным вызовам, в том числе, международному терроризму, сообщила российская шерпа в "двадцатке" Светлана Лукаш.

Как отметила Лукаш, в заседании будут участвовать только ключевые участники "двадцатки", без приглашенных стран и без глав международных организаций.

Она отметила, что дальнейшая сессия саммита – первая официальная – будет посвящена вопросам глобальной экономики и финансов, а также вопросам торговли. "Второе рабочее заседание будет посвящено климату и энергетике", — сказала Лукаш.

На второй день саммита — 8 июля – запланировано рабочее заседание, посвященное теме "Африка, здравоохранение, миграция", и еще одно заседание — "Цифровая экономика, занятость, женщины". По слова шерпы, для России, "безусловно, вопросы цифровизации экономики также выходят на первый план".

"Президент традиционно выступает на всех сессиях, в ряде сессий он будет в числе ключевых выступающих", — уточнила она.

В частности Лукаш отметила, что Путин по сложившейся практике не упускает возможность высказаться на тему глобальной экономики и финансов.