Число погибших при возгорании бензовоза в Пакистане выросло до 205 человек

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Число погибших в результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистана в конце июня увеличилось до 205 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников.

Ранее сообщалось о 190 погибших.

"Число погибших в результате инцидента с бензовозом сейчас составляет 205 человек", — сообщил агентству представитель местной администрации. По его словам, число погибших увеличилось в связи со смертью нескольких пострадавших.

По сведению одного из врачей, в понедельник скончался еще один пострадавший, в связи с чем число погибших составляет 206 человек. Как отмечает агентство, эта информация, однако, не была подтверждена местными властями.

Пожар произошел в провинции Пенджаб 25 июня. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины.