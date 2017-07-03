Путин на G20 встретится с президентами Франции, Южной Кореи и Турции

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита G20 в Гамбурге встретится с президентами Франции, Южной Кореи и Турции, премьер-министром Японии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Встречи, которые уже согласованы, это: президент Франции Эммануэль Макрон, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган", — сказал Ушаков журналистам в понедельник.

Он отметил, что встречи с указанными лидерами будут полномасштабными, но ожидаются и контакты Путина "на ногах".

Как сообщил помощник президента РФ, Путин в Гамбурге встретится также с президентами Мексики и ЮАР, премьер-министром Австралии. "Не исключены и другие встречи в кулуарах "двадцатки", как правило, таких встреч бывает много", — отметил Ушаков.