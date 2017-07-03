ВАРШАВА 3 июл — РИА Новости. Польша надеется на льготные контракты при покупке вооружений, так как является "пограничной страной" НАТО и Евросоюза, заявил министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский в эфире Радио Лодзь.

Польшу 5-6 июля посетит президент США Дональд Трамп. По информации главы польской дипломатии, основной темой переговоров во время этого визита станет обеспечение безопасности в регионе центральной и восточной Европы.

Польский министр отметил, что отдельной проблемой, которую поднимут на переговорах с Трампом, является возможность совершения "серьезных покупок вооружений", поскольку Польша находится в таком геополитическом положении, что в течение многих лет, возможно десятилетий, будет "пограничным государством Европейского союза и НАТО".

"Это, конечно, обязательство охранять не только свои границы. Наши восточные границы являются границами также международных организаций. Так что у нас обширная программа модернизации армии, и мы надеемся, что американцы нам помогут через интересные предложения и дешевле по понятным причинам", — сказал глава МИД Польши.

Он также заявил, что Польша надеется убедить Трампа сохранить в стране американское военное присутствие. "Сегодня они у нас уже есть, мы можем чувствовать себя в большей безопасности здесь, потому что у нас есть подтвержденные доказательства этой гарантии не только подписями документа, но также присутствием войск НАТО", — сказал Ващиковский.

"Мы будем убеждать президента Трампа, чтобы он сохранил это присутствие дальше", — добавил он.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США. Выступая в Латвии 19 июня 2017 года, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что размещение батальонов, которые в альянсе стали называть боевыми группами, завершено.