Прокуратура просит увеличить срок заключения для зятя короля Испании

МАДРИД, 3 июл – РИА Новости. Прокуратура Верховного суда Испании обратилась к суду с просьбой увеличить до 14,5 лет тюремного заключения приговор, вынесенный в отношении Иньяки Урдангарина, зятя короля Фелипе VI, супруга его сестры инфанты Кристины, сообщает газета El País.

В феврале суд города Пальма-де-Майорка (автономное сообщество Балеарские острова) оправдал инфанту Кристину по делу о финансовых махинациях в институте Noos и приговорил к шести годам и трем месяцам тюрьмы ее супруга Иньяки Урдангарина. Урдангарин также был приговорен к штрафу в размере 512,5 тысяч евро.

Его компаньон по институту Noos Диего Торрес приговорен к восьми годам и шести месяцам заключения и штрафу в 1,7 миллиона евро. Всего обвинительные приговоры вынесены в отношении шести обвиняемых из 17, которые проходили по коррупционному делу Noos: они приговорены к срокам от года и двух дней заключения до восьми лет и трех месяцев заключения.

Прокуратура в понедельник заявила, что просит суд высшей инстанции, где обжалован приговор, увеличить срок до 14,5 лет для Урдангарина. Она также просит увеличить тюремные сроки для других обвиненных по делу.

Изначально, до суда первой инстанции, прокуратура по борьбе с коррупцией требовала приговорить Урдангарина к 19,5 годам заключения.

Некоммерческая организация институт Noos, совладельцами которой были Урдангарин и Торрес, занималась организацией спортивных мероприятий. Прокуратура заподозрила их в финансовых махинациях в особо крупных размерах на сумму в 6 миллионов евро, на которые были заключены различные сделки на проведение работ с властями Валенсии, Балеарских островов и Мадрида. Работы были выполнены лишь на 1,6 миллиона евро.

В конце февраля суд города Пальма-де-Майорка (Балеарские острова, Испания) согласился оставить на свободе Урдангарина до рассмотрения апелляции в Верховном суде Испании. При этом суд счел, что во внесении залога нет необходимости. Урдангарин и Кристина с детьми живут в Швейцарии.