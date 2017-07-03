Украина должна стать следующим членом НАТО, считает депутат Рады

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий считает, что Украина должна стать следующим членом НАТО после Черногории.
"Украина должна быть одним из следующих государств, после Черногории, которая должна стать членом Североатлантического альянса", — цитирует слова Парубия украинское агентство УНИАН.
Парубий отметил, что Украина должна делать все, чтобы стать членом НАТО. "Когда кто-то говорил о перспективе 5-7 лет, то мы видим, что события последних лет настолько динамичные, что это может произойти на любом этапе. Поэтому я не склонен к тому, чтобы определять четкие даты", — сказал Парубий, отвечая на вопрос о сроках, когда Украина может стать членом НАТО.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.