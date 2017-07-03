Украина должна стать следующим членом НАТО, считает депутат Рады

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий считает, что Украина должна стать следующим членом НАТО после Черногории.

В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. В стране проходили акции протеста.

"Украина должна быть одним из следующих государств, после Черногории, которая должна стать членом Североатлантического альянса", — цитирует слова Парубия украинское агентство УНИАН.

Парубий отметил, что Украина должна делать все, чтобы стать членом НАТО. "Когда кто-то говорил о перспективе 5-7 лет, то мы видим, что события последних лет настолько динамичные, что это может произойти на любом этапе. Поэтому я не склонен к тому, чтобы определять четкие даты", — сказал Парубий, отвечая на вопрос о сроках, когда Украина может стать членом НАТО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Рада также приняла документ, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.