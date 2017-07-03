Бронетехника у здания Рады оказалась частью рекламной акции

Военная техника у здания Верховной рады Украины в Киеве

Военная техника у здания Верховной рады Украины в Киеве

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Бронетехника, размещенная у здания Верховной рады Украины, оказалась частью рекламной акции госконцерна "Укроборонпром" к 20-летию хартии об особом партнерстве Украины с НАТО, сообщается в понедельник на сайте компании.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник возле здания Верховной рады размещена военная техника.

"Укроборонпром" представляет современные и инновационные образцы военной техники. Бронемашины, беспилотники, противотанковые ракетные комплексы, ракетное и артиллерийское вооружение, новейшие самолеты — все это разработано предприятиями Концерна для украинских вооруженных сил", — говорится в сообщении.

Как отмечается, 25 единиц вооружения в макетах и натурных образцах разместили в здании Верховной рады и возле него.

В понедельник в Раде состоится торжественное заседание, посвященное 20-й годовщине подписания хартии об особом партнерстве Украины с НАТО.