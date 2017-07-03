Апелляционный суд на Украине подтвердил конфискацию танзанийского судна

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Одесской области оставил без изменений постановление украинского суда первой инстанции о конфискации в доход государства танзанийского судна Sky moon, которое осенью 2016 года было задержано пограничниками, сообщила в понедельник Генпрокуратура Украины.

В марте суд Одессы принял решение о конфискации судна Sky moon, которое было задержано пограничниками на украинском участке Дуная за посещение Крыма без разрешения Киева. Также суд конфисковал груз, который транспортировало судно — более 3 тысяч тонн технической соды стоимостью более 680 тысяч долларов. Это решение стало первым в истории Украины судебным вердиктом о конфискации морского судна.

"Апелляционный суд Одесской области оставил в силе постановление суда первой инстанции, которым судно Sky Moon и предмет контрабанды (техническая сода) отошли в доход государства", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины в понедельник.

Кроме того, суд подтвердил признание гражданина Сирии, капитана судна виновным в совершении административного правонарушения "перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Украину вне таможенного контроля".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".