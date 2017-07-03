К зданию Верховной рады подогнали бронетехнику

МОСКВА,3 июл — РИА Новости. Во двор Верховной рады Украины утром 3 июля заехала бронетехника. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой.

Эксперт в подписи к фотографиям предположил, что технику подвезли к зданию парламента, чтобы "похвастаться образцами украинской оборонной промышленности" или чтобы "протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании". Не исключено, что "какой-то сюрприз" может готовить и администрация президента Украины, считает Ницой.

Официальные власти ситуацию пока не прокомментировали.