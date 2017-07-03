СМИ рассказали, где может скрываться лидер филиппинских боевиков-исламистов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Лидер боевиков-исламистов, совершивших нападение на город Марави на юге Филиппин, может до сих пор скрываться в одной из мечетей на территории города, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на министра обороны Делфина Лорензану.

"Согласно нашей последней информации, он (лидер боевиков – ред.) все еще находится в Марави. Сегодня утром нам поступила информация, что он прячется в одной из мечетей в Марави ", — заявил Лорензана.

По данным агентства, речь идет о главаре группировки, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство"*, Иснилоне Хапилоне.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Основным местом боевых действий остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.