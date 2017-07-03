В США самолет приземлился в аэропорту с горящим двигателем

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Самолет авиакомпании United Airlines приземлился в международном аэропорту Денвера в США с горящим двигателем, пишет издание Telegraph.

Самолет совершал внутренний авиарейс из города Аспен в Денвер (штат Колорадо). Инцидент произошел в воскресенье, пишет газета, отмечая, что точно не известно, в какой момент произошло возгорание.

Аэропорт Денвера сообщил, что все пассажиры были эвакуированы и никто не пострадал.

United Airlines flight lands with engine on fire at Denver airport https://t.co/Cmqo5aMB7r pic.twitter.com/79cxUUKnQX — Telegraph News (@TelegraphNews) 2 июля 2017 г.

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