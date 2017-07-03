В Латвии пропал пятилетний русскоговорящий мальчик

РИГА, 3 июл – РИА Новости. Более 600 добровольцев из разных населенных пунктов, а также полиция и армия подключились к поискам пропавшего в воскресенье днем в латвийском городе Лиепая 5-летнего Вани Берладина, сообщает пресс-служба полиции.

В воскресенье в 15.00 часов Государственная полиция получила заявление о том, что 1 июля в 08.30 ушел из дома на улице Павилостас и не вернулся пятилетний Иван Берладин. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

На мальчике надета красная куртка с молнией, синяя вязаная курточка и синие спортивные штаны. На ногах — пестрые носки и сандалии. Мальчик говорит по-русски.

"Людей довольно много, но если у вас есть такая возможность подключиться, было бы хорошо. Сейчас задача проверить окрестности дома, подъезды домов, погреба, сарайчики, подвалы — местам, где можно спрятаться и переночевать", — сообщает пресс-служба полиции.

В настоящий момент к поискам подключилось около 600 добровольцев со всей Латвии. В поисках участвуют также государственная полиция, полиция Лиепаи, земессарги (ополчение) и национальные вооруженные силы проводят поиски.