Лидера колумбийских повстанцев госпитализировали после инсульта

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Лидер повстанческих Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимошенко госпитализирован после инсульта, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на медиков.

Медики сообщили, что Эчеверри обратился в больницу в городе Вильявисенсио в воскресенье утром после того, как почувствовал сильную усталость и онемение в руках. В данный момент Эчеверри находится в отделении интенсивной терапии, но быстро восстанавливается, отмечает агентство.

Эчеверри был госпитализирован менее чем через неделю после того, как РВСК 27 июня завершили свое разоружение. С 31 июля они превращаются в политическую партию.

В ноябре 2016 года президент Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек.

В феврале началось непосредственное разоружение повстанческих сил РВСК. Процесс разоружения должен был завершиться к 29 мая — через 180 дней с момента вступления в силу итогового соглашения. Однако позже президент Колумбии объявил о переносе даты окончательного разоружения повстанцев.