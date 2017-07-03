МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. РФ сожалеет, что вопрос отношений с Москвой используется частью политической элиты США для решения внутренних проблем и в борьбе с администрацией президента Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это печально, но это реальность, с которой приходится считаться. Вопрос отношений с Россией используются рядом редакций ведущих американских СМИ, политологическими центрами, влиятельными деятелями Демократической партии и отдельными крупными представителями республиканцев как оружие внутриполитической борьбы", — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

По его словам, "пунктик" на российской почве сформировался у американских элит, поглощенных с утра до вечера политическими дрязгами, пытающихся осложнить жизнь американской администрации".

"Для кого-то это просто инструмент решения своих задач. А кто-то считает, что тот ущерб, который наносится отношениям с Россией – это лишь "побочный ущерб" и с ним можно смириться, поскольку все-таки решаются более важные для этих людей задачи внутриамериканского свойства", — констатировал Рябков.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.