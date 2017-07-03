Рябков: США так и не представили предложения по российской дипсобственности

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. США, вопреки обещаниям, так и не представили Москве предложений по выходу из тупика в вопросе с российской дипломатической собственностью, подвижек в этом вопросе нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никакого движения нет. Наши постоянные обращения к Вашингтону с требованием без каких-либо условий незамедлительно вернуть нашу собственность, которая защищена дипломатическим иммунитетом, эффекта не дают", — заявил Рябков в интервью газете "Известия".

"Мы взываем к здравому смыслу и осознанию американской стороной ясных правил международного общения. Пока эффекта нет, американцы упрямо стоят на своем, что заставляет нас задумываться об ответных мерах. Зеркальность – один из основополагающих принципов межгосударственного общения в ситуациях, когда наносится ущерб интересам другой стороны. Поэтому я совершенно не исключаю зеркальные меры", — добавил Рябков.

Он отметил, что Москва неоднократно предупреждала американскую сторону, что дальнейшее затягивание положительного решения этого вопроса приведет к соответствующим ответным мерам, в том числе зеркальным.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что администрация Трампа при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности. По данным издания, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, в частности, правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.