МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. РФ и США имеют принципиальные противоречия по ряду международных проблем, в том числе по Сирии, борьбе с терроризмом, стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"К этому добавляются очень серьезные противоречия принципиального характера в подходе к ряду международных проблем. Мы видим, что происходило и происходит в Сирии. Здесь уже речь о том, что мы по-разному понимаем, что такое легитимное правительство и как выстраивать борьбу с терроризмом. Есть расхождения по проблематике стратегической стабильности и так далее", — заявил Рябков в интервью газете "Известия".