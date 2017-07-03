Рябков о поиске "русского следа" на выборах США: его просто нет

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Шумиха, развернутая в американских СМИ по поводу якобы "русского следа" в президентских выборах – это "буря в стакане воды", никакого следа нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это буря в стакане воды. Уверен, что никакие поиски "русского следа" никогда не приведут к результатам, потому что его просто нет", — заявил Рябков в интервью газете "Известия".

По его словам, в некоторых СМИ США "правды почти не осталось, а все, что там есть – либо полуправда, либо передергивание, либо подгонка под заранее нужный ответ, либо квазианалитика, которая основывается на неких событиях, но настолько малозначимых, что на них не обратили бы внимания, если бы не накрутили целый водоворот ложных интерпретаций".

"Но печально, что в сознание очень многих в США оказалась вбита серия негативных выводов и предположений о России, которые не имеют ничего общего с действительностью", — добавил Рябков.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.