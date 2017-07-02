Во Франции из-за взрыва сифона пострадал человек

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Женщина пострадала из-за взрыва сифона — устройства для взбивания сливок — в департаменте Мозель на северо-востоке Франции, сообщает газета Parisien.

Как пишет издание, женщина готовила десерт на день рождения своей дочери. "Я следовала рецепту и установила картридж в сифон, который я постоянно использую для приготовления взбитых сливок", — сказала пострадавшая.

Затем, по ее словам, устройство начало трястись и вылетело к потолку.

В июне похожий инцидент произошел в Эльзасе. Французская фитнес-блогер Ребекка Бюргер (Rebecca Burger) скончалась из-за остановки сердца, вызванной взорвавшимся в ее руках сифоном марки Ard'Time.

Как отмечает газета, схожие инциденты происходили в 2014 году в Париже.

Национальный институт потребителей (INC) уже вынес предостережение об опасности, связанной с использованием сифонов марки Ard'Time, пишет издание.