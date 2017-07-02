При взрыве в Сомали погибли по меньшей мере два человека

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще шесть пострадали в результате взрыва на дороге в пригороде столицы Сомали, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
"Жертвами взрыва стали водитель и женщина, еще шесть человек получили ранения", — цитирует агентство слова представителя полиции Дахира Ахмеда.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России