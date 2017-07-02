СМИ сообщили о возможном визите Трампа в Британию

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может незапланированно посетить Великобританию в рамках своего визита в Европу в середине июля, пишет газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников правительства.

Ранее газета Guardian сообщала, что несколько недель назад Трамп в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил, что откладывает планирующийся на вторую половину 2017 года визит в Соединенное Королевство из-за недовольства этим британской общественности.

По данным газеты, чиновники полагают, что Трамп может посетить свой гольф-клуб в Шотландии в области Абердиншир в рамках поездки во Францию 14 июля на национальный праздник День взятия Бастилии. Отмечается, что команда британского премьера находится в состоянии готовности к тому, что Трамп также может посетить и Лондон.

"Это благоприятная возможность для президента посетить Великобританию, когда он будет в Европе позднее в этом месяце. Вероятно, что это будет организовано в спешном порядке и возможно, что никакого официального подтверждения его прибытия предоставлено не будет, по крайней мере, за 24 часа до него, чтобы предотвратить мобилизацию каких-либо массовых протестов против его визита", — приводит газета слова источника, близкого к Белому дому.

"Мы ожидаем, что он посетит свое поле для гольфа. Мы осведомлены, что он может захотеть увидеть премьер-министра", — заявил источник в правительстве Британии. Он отметил, что американская сторона не отправляла запрос о его визите, а британская не приглашала Трампа, но по его словам, британцы "осведомлены, что это может произойти".

Известие о том, что премьер-министр Тереза Мэй в ходе первой встречи с Трампом пригласила его посетить Соединенное Королевство с госвизитом, вызвало в Великобритании волну протестов. Многие британцы, в том числе парламентарии, возмущены миграционной политикой американского президента и выступают против его чествования.