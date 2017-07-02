Более 15 человек пострадали на Украине из-за непогоды

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Семнадцать человек пострадали на Украине из-за непогоды, без света остались сотни населенных пунктов, сообщает в воскресенье госслужба Украины по ЧС о последствиях пронесшегося в субботу сильного ветра с дождем.

"На территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) пострадали 17 человек (из них один ребенок)", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что произошло падение 640 деревьев, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и восемь общеобразовательных школ.

Кроме того, по данным госслужбы по ЧС, обесточены 745 населенных пунктов в шести областях.

При этом в Кировоградской области вблизи города Светловодск в субботу вечером произошло падение опоры линии электропередачи, из-за чего без света остались три микрорайона Светловодска (около 20 тысяч жителей) и две насосные станции.