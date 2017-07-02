Минобороны НКР заявило о 300 нарушениях перемирия в Карабахе за неделю

ЕРЕВАН, 2 июл — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в воскресенье о 300 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшую неделю.
С другой стороны, Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье о 135 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.
Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 2 апреля 2016 года, когда Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
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