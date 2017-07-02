Минобороны НКР заявило о 300 нарушениях перемирия в Карабахе за неделю

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (434)

ЕРЕВАН, 2 июл — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в воскресенье о 300 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшую неделю.

"В период с 25 июня по 1 июля Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия 300 раз, применив на различных участках линии соприкосновения, помимо стрелкового оружия, также 60-миллиметровые минометы и станковые противотанковые гранатометы", — говорится в сообщении.

С другой стороны, Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье о 135 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 2 апреля 2016 года, когда Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>