Принц Абу-Даби и сенатор США Маккейн обсудили меры по борьбе с терроризмом

ДУБАЙ, 2 июл — РИА Новости. Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид и американский сенатор Джон Маккейн, находящийся с визитом в ОАЭ, обсудили усилия по борьбе с терроризмом, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Они также обсудили усилия, осуществляемые странами региона в сотрудничестве с международным сообществом для истощения источников финансирования терроризма, ослабления его сторонников и преследования тех, кто распространяет идеи террористов", — говорится в сообщении агентства.
На встрече присутствовала делегация США и официальные лица ОАЭ.