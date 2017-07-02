Принц Абу-Даби и сенатор США Маккейн обсудили меры по борьбе с терроризмом

ДУБАЙ, 2 июл — РИА Новости. Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид и американский сенатор Джон Маккейн, находящийся с визитом в ОАЭ, обсудили усилия по борьбе с терроризмом, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и "пути его укрепления в интересах сильных стратегических связей между странами", обменялись мнениями насчет текущих региональных и мировых событий, особенно касающихся терроризма и экстремизма, отмечает агентство.

"Они также обсудили усилия, осуществляемые странами региона в сотрудничестве с международным сообществом для истощения источников финансирования терроризма, ослабления его сторонников и преследования тех, кто распространяет идеи террористов", — говорится в сообщении агентства.

На встрече присутствовала делегация США и официальные лица ОАЭ.