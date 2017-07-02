На Японский архипелаг надвигается тайфун "Нанмадол"

ТОКИО, 2 июл — РИА Новости, Ксения Нака. К югу от японской префектуры Окинава возник тайфун "Нанмадол", который движется на северо-восток в сторону Японского архипелага, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.

В настоящее время давление в центре тайфуна составляет 1002 гектопаскаля, скорость ветра в центре достигает 18 метров в секунду, при порывах — до 25.

По прогнозам синоптиков, он может достичь префектуры Окинава к утру понедельника, а к среде — основного японского острова Хонсю.