В Оттаве в праздновании Дня Канады участвуют более 500 тысяч человек

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Более 500 тысяч человек принимают участие в праздничных мероприятиях, организованных в субботу в канадской столице Оттаве по случаю 150-й годовщины объединения страны, передает агентство Рейтер.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо выступил на открытии фестиваля у здания парламента. По данным телеканала CTV News, в ходе выступления Трюдо объявил имена двух новых канадских космонавтов, которые отправятся на МКС после 2024 года.

Столичные праздничные мероприятия завершатся зрелищным салютом, который продлится 20 минут и 17 секунд, сообщает агентство.

Ожидается, что торжества в честь Дня Канады пройду также и в самом густонаселенном городе страны — Торонто.

День Канады — национальный праздник Канады, годовщина подписания 1 июля 1867 года акта о Британской Северной Америке, объединившего три провинции в единое государство Канада. Праздник отмечается как в Канаде, так и за её пределами.