В Киеве предложили альтернативу визовому режиму с Россией

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вместо введения визового режима с Россией нужно регистрировать приезжающих на Украину россиян на "специальных сайтах", заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Главный способ борьбы с терроризмом и диверсией — это заранее проверять, кто к нам приезжает. Мы можем ввести не визовый режим, а предупреждение о том, кто приезжает, регистрация на электронных сайтах", — заявил он.

Парламентарий подчеркнул, что визовый режим с Россией "можно и нужно внедрять", но не сейчас. Геращенко напомнил, что введение виз Киевом будет означать ответные меры с российской стороны. По его словам, на этот шаг можно пойти, только когда Украина "будет готова".

Не слишком оригинально

Геращенко — не первый украинский политик, выступивший с этой инициативой. В июне глава МИД страны Павел Климкин предложил создать систему оповещения, которая предполагает, что граждане России должны будут заранее сообщать о намерении посетить Украину.

Министр заявил, что необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд россиян, "чтобы это не было абсолютно неконтролируемо".

"Наша цель должна быть простой — закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам", — сказал он.

Реакция российских политиков

В Госдуме эту инициативу назвали несерьезной. По словам депутата Михаила Емельянова, ему неизвестно, чтобы где-то в мире использовалась и исправно функционировала подобная система уведомлений.

"Украинские власти в последние годы отличаются экстравагантными предложениями, которые плохо вписываются в международную практику. Это одно из них… А если не уведомил, так что, его теперь не пустят? Это нужно же очень сложный механизм отрабатывать — уведомление, регистрация уведомления. Это какие-то фантастические предложения", — подчеркнул политик.

По его словам, Киеву нужно дистанцироваться от идеи с визовым режимом, и отсюда возникают такие непроработанные предложения. Емельянов добавил, что если подобная инициатива принадлежит министру иностранных дел, то "понятно, на каком уровне находится внешняя политика на Украине".

Замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил уверенность, что такая система нужна украинским властям, чтобы решать, кого из россиян не пускать на Украину, "руководствуясь только им известными критериями".

"Думаю, что реакция России на создание такой системы будет столь же жесткой, как и на введение виз… Вот и глава МИД Украины Павел Климкин решил заранее подстелить соломку, чтобы сильно не ушибиться, вводя половинчатые визовые меры. Все равно падать будет больно", — подчеркнул парламентарий.

Еще одна "альтернатива"

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Украине нужно немедленно ввести режим въезда граждан России в страну по биометрическим паспортам.

"Думаю, что позиция по биометрическим паспортам является на сегодня мудрой с точки зрения нашей безопасности", — сказала она.

Эту инициативу поддержал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. По его словам, пока правительство определяется с введением визового режима, пограничники работают над тем, чтобы обеспечить пропуск россиян через границу только по биометрическим паспорта.

О введении визового режима

"Пограничники рассчитывают технические детали, рассчитывают, какая нужна еще материально-техническая помощь… Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем, в течение месяца, если будет финансирование", — отметил Турчинов. Он также выразил уверенность, что Украине необходимо ввести визовый режим для граждан России.

В мае лидер фракции коалиции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал украинский парламент рассмотреть законопроект о введении виз с Россией. По его словам, Киев должен "использовать все оправданные методы для борьбы с агрессором ".

Этот вопрос поднимается в Раде не впервые. Так, в октябре 2016 года с аналогичным предложением выступил председатель парламента Андрей Парубий. Однако инициативу не поддержала крупнейшая фракция — "Блок Петра Порошенко".

Москва ответит

Климкин, в свою очередь, заявил, что украинский МИД готов к введению визового режима с Россией. " МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", — сказал глава ведомства.

Российские власти неоднократно предупреждали, что введение визового режима Украиной не останется без ответа. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров в июне заявил, что Москва примет зеркальные меры. "Если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом", — сказал он.

В Кремле считают, что введение виз станет ударом, в первую очередь, по самим украинцам. "Это опять же из разряда "отморожу уши назло бабушке". Ничего более… Сложно будет переоценить, наверное, негативный эффект для самих жителей Украины", — отметил в мае пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Из украинцев делают "генетических врагов России"

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что Верховная рада одобрит введение виз с Россией, чтобы "сделать из украинцев генетических врагов России".

Сами украинцы против

По мнению Колесниченко, визовый режим с Украиной на россиянах существенно не скажется, в отличие от украинцев. "Потому что желающих из России работать гастарбайтерами на Украине нет, туризм на Украине сейчас — сомнительный вопрос. Украинская власть таким образом, мне кажется, пытается переориентировать украинских гастарбайтеров на Европу, чтобы там были ложкомойки, горшкомойки, подносчики судна у больных европейцев", — отметил политик.

Половина жителей Украины не поддерживает намерение Киева ввести визовый режим с Россией, свидетельствуют результаты опроса, проведенного недавно социологической группой "Рейтинг". За введение виз высказались 38% респондентов, 12% затруднились ответить.

При этом социологи отметили, что за последние месяцы поддержка идеи введения визового режима с Россией возросла. Больше всего за это выступают жители сельской местности на западе страны, причем преимущественно молодого возраста.