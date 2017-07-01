Начальник ОГРВ назвал главную задачу российских военных в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости, Владимир Сандуца. Начальник Оперативной группы российских войск (ОГРВ) полковник Дмитрий Зеленков назвал сохранение мира в Приднестровье главной задачей расквартированных в непризнанной республике российских военных.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

"Главной нашей задачей является сохранение мира и спокойствия на берегах Днестра, и мы заявляем, что мы с этой задачей справимся", — сказал Зеленков, выступая на торжественном собрании по случаю 22-й годовщины создания ОГРВ.

По его словам, военнослужащие оперативной группы, созданной 1 июля 1995 года, снискали почет и уважение населения Приднестровья, являясь примером мужества и стойкости для выполнения поставленных задач за пределами РФ.

"Именно ОГРВ является камнем преткновения перед воинственно настроенными чиновниками Запада. Мы — воины великой России — со всей ответственностью заявляем, что сделаем все возможное, а если потребуется и невозможное для сохранения мира на этой благодатной земле", — подчеркнул Зеленков.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский направил военнослужащим ОГРВ приветственный адрес, в котором выразил благодарность за высокоэффективную миротворческую миссию.

"Являясь одним из ключевых звеньев миротворческого механизма, действующего на территории Приднестровья, ОГРВ прилагает весомые усилия по созданию благоприятных условий для продолжения конструктивного диалога между Приднестровьем и Молдовой, по нормализации двухсторонних отношений", — говорится в поздравлении главы ПМР.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.