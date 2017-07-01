Лукашенко заявил, что только народ может быть творцом своей независимости

МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Дня Независимости республики отметил, что только сам народ может быть творцом независимости.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии.

По данным пресс-службы, во время своего выступления глава государства отметил, что идея национального государства проходила красной нитью через все поколения белорусов. "Каждый непростой период обогащал эту идею своим содержанием, сохранял и укреплял ее, давал силы для нового этапа развития", — сказал президент.

"Были мужественные, порой утопичные попытки самоопределения. Некоторые деятели, одухотворенные высокими идеями, так и не поняли того, что независимость и свободу войска кайзеровской Германии не принесут никогда. Ее творцом может быть только сам народ, его воля, коллективный разум и лидеры", — сказал Лукашенко.

Создание Белорусской ССР глава государства назвал "важным историческим периодом: несмотря на то, что это политико-территориальное образование в составе Советского Союза не было по-настоящему суверенным государством, оно имело многие атрибуты белорусской государственности". "Впоследствии на этой основе был сформирован каркас независимой Белоруссии. Становлению молодой советской республики способствовали массовый энтузиазм, интенсивное строительство и культурные свершения", — отметил белорусский лидер.

По его словам, это развитие прервала вероломная агрессия нацистской Германии. "Признавая судьбоносную роль освобождения страны от фашистских захватчиков, мы приурочили главный государственный праздник — День Независимости — именно к 3 июля", — подчеркнул президент.