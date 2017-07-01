В Калифорнии обнаружили около двух тонн марихуаны в грузовике

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сотрудники пограничного патруля американского штата Калифорния изъяли почти две тонны марихуаны из грузовика, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, грузовик остановился на таможне в Южной Калифорнии в 48 километрах от границы с Мексикой. После обысков с собакой в грузовике была обнаружена марихуана. Водитель задержан.

По словам властей, изъятая марихуана оценивается в порядка 1,7 миллиона долларов.

В 2016 году на референдуме большинство жителей Калифорнии поддержали легализацию употребления марихуаны в рекреационных целях.