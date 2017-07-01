В Белом доме сообщили, кто возглавит делегацию США на похоронах Коля

ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА новости. Директор национальной разведки США, экс-посол в Германии Дэниел Коутс возглавит правительственную делегацию США на похоронах экс-канцлера Германии Гельмута Коля, сообщил Белый дом в пятницу.

Общеевропейская церемония прощания с "отцом объединения Германии" пройдет в субботу во французском Страсбурге.

Решением президента США делегация, в которую войдут глава нацразведки Коутс, который был послом в ФРГ с 2001 по 2005 годы, а также временный поверенный делами США в Берлине Кент Логсон, примет участие в поминальных мероприятиях во Франции и Германии.

Шестой канцлер ФРГ и один из влиятельнейших немецких и европейских политиков, "архитектор объединенной Европы" после окончания холодной войны Гельмут Йозеф Михаэль Коль ушел из жизни 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в немецком городе Людвигсхафен.