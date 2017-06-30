Премьер Эстонии пригласил руководителей ЕС в русский ресторан "Чайковский"

ТАЛЛИН, 30 июн — РИА Новости, Николай Адашкевич. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас после торжественных мероприятий в честь начала председательства республики в Совете ЕС пригласил руководителей Евросоюза и высокопоставленных чиновники ЕС в один из лучших в Эстонии русских ресторанов "Чайковский" в Таллине, сообщила в пятницу советник по СМИ председательства Эстонии Греэте Кемпель.

Эстония будет возглавлять Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря 2017 года. Ресторан "Чайковский" находится в историческом Старом городе эстонской столицы и входит в число лучших заведений высокой кухни в Эстонии. Вместе с Ратасом ресторан посетили глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Евросовета Дональд Туск и группа высокопоставленных чиновников Евросоюза.

По словам Кемпель, при выборе ресторана играли роль различные аспекты. "Мы хотели, показать гостям Старый город и предложить лучшую еду в приватной и уютной атмосфере", — передает слова советника портал Delfi.

Она отметила, что определяющими факторами стали и шеф-повар ресторана Владислав Дьячук, который является финалистом одного из самых престижных кулинарных конкурсов мира Bocuse d’Or, так и то, что "Чайковский" входит в число лучших ресторанов Скандинавии по классификации ресторанного путеводителя The White Guide. По словам Кемпель, организаторам было важно также и то, чтобы ресторан предлагал классическую европейскую кухню, используя для этого эстонское сырье.

Юнкер и Туск приняли участие в праздничной церемонии в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС. Они также присутствовали на большом концерте в центре Таллина, перед началом которого руководители Евросоюза и премьер Ратас выступили перед собравшимися с приветственными речами.