Ле Пен предъявили обвинения по делу о фиктивном найме сотрудников ЕП

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Главе французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен предъявлены обвинения в рамках расследования фиктивного трудоустройства членов партии в качестве сотрудников Европарламента, сообщил агентству Франс Пресс адвокат Ле Пен Родольф Босселю.

"В соответствии с обязательствами, которые Марин Ле Пен взяла на себя во время президентской кампании, она предстала перед судом по повестке, и ей были предъявлены обвинения", — цитирует агентство заявление адвоката.

По данным агентства Рейтер, Ле Пен обвиняется в "злоупотреблении доверием" в период 2009-2016 годов, когда она была депутатом Европарламента.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) установило, что глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Гризе заработала 298,5 тысячи евро, которые Ле Пен должна была возместить до 31 января. Заработок Лежье в размере 41,5 тысячи евро необходимо было вернуть до 28 февраля.

Адвокат Ле Пен Марсель Кессальди заявил, что намерен оспорить это требование в Европейском суде. Он также сказал, что выдвинутое требование является "политически мотивированным шагом". Сообщалось, что Ле Пен обратилась в прокуратуру Брюсселя с иском против главы Европейского бюро по борьбе с мошенничеством и генерального секретаря ЕП Клауса Велле.